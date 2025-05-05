المؤتمرنت -

21 مصاباً في العدوان الإسرائيلي على الحديدة

أصيب 21 مواطناً جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف محافظة الحديدة مساء اليوم.



وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن 21 مواطنًا أُصيبوا بفعل غارات العدوان الأمريكي، الإسرائيلي على مصنع اسمنت باجل كحصيلة أولية.



وأدانت الوزارة استمرار العدوان الأمريكي، الإسرائيلي في استهداف المنشآت الخدمية والأعيان المدنية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.



وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم أمريكا وإسرائيل في اليمن وغزة.



من جانبه، أكد ناطق حكومة التغيير والبناء – وزير الإعلام هاشم شرف الدين، أن استهداف العدو الإسرائيلي لميناء ومصنع اسمنت في اليمن يوّسع بنك أهداف القوات المسلحة اليمنية في كيان إسرائيل الغاصب.