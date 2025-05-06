المؤتمرنت -

توضيح عــاجــل من شركة النفط في صنعاء

أعلنت شركة النفط اليمنية، تفعيل خطة الطوارئ في كافة محطاتها ومحطات وكلائها، في أمانة العاصمة والمحافظات.



وأوضحت الشركة في بيان، إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار برنامج الشركة لإدارة المخزون المتاح حاليًا بشكل مؤقت، إلى حين تمكن السفن من الرسو على الأرصفة واستئناف عمليات التفريغ.



وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء جاء نتيجة استمرار العدوان الأمريكي الغاشم الذي استهدف منشآت الشركة الحيوية، حيث شن طيران العدو الأمريكي في 17 أبريل الماضي، سلسلة غارات عدوانية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي، وأسفرت عن سقوط ما يزيد عن 245 شهيدًا وجريحًا، بالإضافة إلى تدمير جميع منصات التعبئة وأنابيب تفريغ السفن.



وأفاد بأن الفريق الفني التابع للشركة تمكن من إعادة تشغيل المنشآت خلال خمسة أيام، واستئناف العمل فيها، واستمر موظفو الشركة في أداء واجبهم تحت التهديد وتحليق الطيران، وفاءً بمسؤوليتهم وحرصهم على تخفيف معاناة الشعب اليمني.



ولفت البيان إلى أن العدوان الأمريكي عاود استهداف منشآت رأس عيسى بسلسلة جديدة من الغارات في ٢٥ أبريل الماضي، ما أدى إلى إخراج المنشآت عن الخدمة مجددًا، وتضررت سفينة نقل البنزين "سيفن بيرلس" وأُصيب ثلاثة من طاقمها يحملون الجنسية الروسية بشظايا الصواريخ الأمريكية.



وأكد أنه رغم المخاطر، باشر الفريق الفني أعمال الصيانة وتمت إعادة المنشآت للخدمة خلال ساعات، إلا أن العدوان الأمريكي عاود مساء نفس اليوم، تنفيذ غارات جديدة على المنشآت، ما اضطر السفن المتواجدة على الأرصفة إلى التراجع إلى غاطس الميناء.



وقال "منذ ذلك الحين، ما يزال الطيران الأمريكي يواصل استهداف الميناء بشكل شبه يومي، في محاولة مستمرة لتعطيل أي جهود لإعادة تشغيله، وكانت آخر غاراته يوم أمس، علماً أن العدوان الإسرائيلي كان قد دمّر في العام الماضي كافة خزانات الشركة، إلا أن الشركة، بمعونة الله، سارعت في تنفيذ المعالجات اللازمة، ما مكّنها من استمرار عملية ضخ الوقود من السفن بشكل مباشر دون توقف".



واعتبرت شركة النفط اليمنية الاعتداءات الأمريكية، خرقًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، تهدف إلى معاقبة الشعب اليمني على موقفه المشرف في نصرة الأشقاء في غزة ضد جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي.



وجددت الشركة، تأكيد جهوزيتها لاستقبال السفن وتفريغها فور تمكنها من الدخول والربط في أرصفة الميناء، مبينة أن الأعمال العدوانية الأمريكية، لن تثنيها عن مواصلة أداء واجبها تجاه أبناء الشعب اليمني بكل عزيمة وصمود.