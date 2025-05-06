الثلاثاء, 06-مايو-2025 الساعة: 04:03 م - آخر تحديث: 03:28 م (28: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكري وفاة الأخ والصديق الدكتور/ يسلم بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 52 ألفا و615 شهيدا، و118 ألفا و752 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى52615

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى52615
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 52 ألفا و615 شهيدا، و118 ألفا و752 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن من بين الحصيلة 2507 شهيدا و6711 مصابا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع في 18 مارس الماضي عقب شهرين من وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن 48 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 9 تم انتشالهم، و142 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: نوتنغهام يكتفي بالتعادل أمام بالاس
رياضة: جيرونا يبتعد عن الهبوط بنقاط مايوركا
رياضة: ميلان يلقب الطاولة على جنوى
اقتصاد: الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
علوم وتقنية: الرجل أكثر عرضة للأمراض!
عربي ودولي: حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على اليمن
أخبار: 21 مصاباً في العدوان على الحديدة
أخبار: تنويه هــام من شركة الغاز في صنعاء
أخبار: رسالة من وزير الخارجية إلى مجلس الأمن
أخبار: تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين
فنون ومنوعات: وفاة الفنان المصري نعيم عيسى
أخبار: عدوان أمريكي إسرائيلي يستهدف الحديدة
أخبار: 18 غارة عدوانية على صنعاء والجوف
عربي ودولي: الاحتلال يفرج عن 10 معتقلين من غزة
اقتصاد: الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
عربي ودولي: حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في غزة
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي آل الذاري
أخبار: وزير النفط: الوضع التمويني للمشتقات جيد
أخبار: 8 غارات على 3 محافظات.. إصابة 15 مواطنا في صنعاء
اقتصاد: بورصة موسكو في المنطقة الحمراء
أخبار: مجلس النواب يحذر العدوان وداعميه وأذياله في المنطقة
أخبار: العدوان يجدد غاراته على العاصمة صنعاء
أخبار: الجوبي يحذّر من "أيام عجاف" في اليمن
أخبار: اليمن يفرض حصاراً جوياً على إسرائيل
محافظات: العدو يعاود استهداف العاصمة صنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025