المؤتمرنت -

صنعاء: العدوان الصهيوني لن يمر دون عقاب

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، العدوان الصهيوني على الأعيان المدنية في اليمن، مؤكدة أن هذا العدوان لن يمر دون عقاب.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان تلقت أن العدوان الصهيوني على الأعيان المدنية، انتهاك صارخ لسيادة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.



ولفت البيان إلى أن الكيان الصهيوني، باستهدافه للأعيان المدنية من مطارات وموانئ ومحطات كهرباء ومصانع يضرب بالقانون الدولي عُرض الحائط ويستخف بكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.



وأشار إلى أن استهداف الأعيان المدنية، هو استهداف للشعب اليمني ومقدراته ويعكس في الوقت ذاته، فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه في اليمن ومحاولة البحث عن نصر زائف.



ونوه البيان إلى أن وزارة الخارجية سبق وسلّمت المنسق المقيم للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر قائمة بإحداثيات الأعيان المدنية بما فيها المواقع التي استهدفها الكيان الصهيوني.



ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن إلى إدانة العدوان السافر ووقف العربدة الصهيونية في اليمن وجرائم الإبادة في غزة والتي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



وجددّت التأكيد على أن العدوان الصهيوني لن يزيد اليمنيين إلا ثباتاً على موقفهم المساند لغزة والشعب الفلسطيني الصابر بكل الوسائل المتاحة حتى إنهاء العدوان والحصار المفروض عليها من قبل الكيان الصهيوني الغاصب.