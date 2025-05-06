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أخبار
المؤتمر نت - حصيلة ضحايا العدوان على 3 محافظات

حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على 3 محافظات

المؤتمرنت -
حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على 3 محافظات
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن استشهاد وإصابة 38 مواطنًا جراء العدوان الأمريكي، الإسرائيلي على أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران في حصيلة غير نهائية.

وأكدت وزارة الصحة والبيئة في بيان أن 16 مواطنًا أُصيبوا بفعل غارات العدوان الأمريكي، الإسرائيلي على مصنع اسمنت عمران.

وأشارت إلى أن مواطنين اثنين استشهدوا وأصيب سبعة آخرون جراء استهداف العدوان لمحطة ذهبان المركزية بمديرية بني الحارث، كما أُصيب مواطنان إزاء غارات العدوان الأمريكي، الإسرائيلي التي شنها على منطقة عصر بمديرية معين.

وأوضح البيان، أن مواطنًا اًستشهد وأصيب ثلاثة آخرون، جراء الغارات التي شنها العدوان الأمريكي، الصهيوني على مطار صنعاء الدولي، مشيرًا إلى أن استهداف محطة حزيز المركزية بصنعاء، أدى أيضًا إلى إصابة سبعة مواطنين.

ولفت بيان وزارة الصحة والبيئة إلى أن فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد للبحث عن ضحايا ومفقودين تحت الركام والأنقاض.

وجددّت وزارة الصحة والبيئة، إدانتها لاستمرار العدوان الأمريكي، الإسرائيلي في استهداف المنشآت الخدمية والأعيان المدنية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

وأكدت أن الاعتداء على المنافذ الإنسانية الرئيسية وتعطيلها كالموانئ والمطارات، عمل عدواني يهدف إلى تشديد الحصار وتجويع الشعب اليمني وزيادة مفاقمة المعاناة الإنسانية للمرضى والمسافرين ومنع إدخال الغذاء والدواء.








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