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أخبار
المؤتمر نت - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، إن أكثر من 66 ألف طفل في قطاع غزة يعانون سوء تغذية خطيرا

سوء التغذية يفتك بأطفال غزة

المؤتمرنت -
سوء التغذية يفتك بأطفال غزة
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، إنّ مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة يتناولون وجبة واحدة كلّ يومين أو ثلاثة جرّاء سياسة التجويع التي تواصل سلطات الاحتلال تنفيذها في القطاع بإغلاقها المعابر ومنع دخول المساعدات الإغاثية، منذ أكثر من شهرَين.

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم "أونروا" عدنان أبو حسنة، في بيان، أنّ "مئات الآلاف من الفلسطينيين يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة".

وأوضح أنّ أكثر من "66 ألف طفل في غزة يعانون من سوء تغذية خطير" جرّاء سياسة التجويع الإسرائيلية،

وأكد أنّ وكالته الأممية "لن تكون جزءاً من الخطة الإسرائيلية لإدخال المساعدات إلى غزة"، مشدّداً على أنّ الخطة "لا تلتزم بمعايير الأمم المتحدة".

وارتفع عدد الوفيات بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية، إلى 57 فلسطينيًا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسط توقّعات بتزايد العدد في ظل إغلاق تل أبيب للمعابر ومنعها دخول المساعدات الإغاثية منذ أكثر من شهرين.








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