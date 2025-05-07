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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة

رياح وأمطار وبَرَد.. احذروا تدني الرؤية

المؤتمرنت -
رياح وأمطار وبَرَد.. احذروا تدني الرؤية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد ترافقها حبات البرد على محافظات حجة، المحويت، ذمار، ريمة، إب، تعز، لحج، الضالع، البيضاء، غرب صنعاء وعمران ومرتفعات سهل تهامة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، مأرب، المهرة، سقطرى ومرتفعات أبين وشبوة وحضرموت.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب: 21.9ملم، إب ـ السدة: 16.6، ذمار: 9.4، تعز: 7.9، ريمة: 4.2، البيضاء: 4.2ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق المحطات على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، شبوة، حضرموت ومرتفعات سهل تهامة.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم عبورها أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب في الطرق والمنحدرات الجبلية، ومن الصواعق الرعدية والرياح الشديدة الهابطة وتساقط حبات البرد، داعياً إلى اتخاذ مايلزم حفاظاً على الأرواح والممتلكات.








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