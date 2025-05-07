الأربعاء, 07-مايو-2025 الساعة: 04:34 م - آخر تحديث: 03:46 م (46: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الصَّارُوخُ الْيَمَانِيُّ الْعَظِيمُ الذي زَلْزَلَ الكيان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 213 منذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023

213 صحفياً استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
213 صحفياً استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 213 منذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.

وقال المكتب الحكومي، في بيان: "ارتفاع عدد الشُّهداء الصحفيين منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة إلى 213 صحفيا، بعد استشهاد الصحفي نور الدين مطر عبدو، المذيع والمحرر الصحفي في عدة وسائل إعلامية".

وأوضح أن الصحفي عبدو، "استشهد في قصف على حي التفاح شرقي مدينة غزة".

وأدان المكتب الحكومي قتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، داعياً المؤسسات الحقوقية والأجسام الصحفية في دول العالم إلى "إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد صحفيي غزة".

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة الوحشية.

وطالب المكتب الحكومي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى ممارسة "الضغط الفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية الصحفيين والإعلاميين بغزة".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: الصَّارُوخُ الْيَمَانِيُّ الْعَظِيمُ الذي زَلْزَلَ الكيان
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
رياضة: الإنتر إلى نهائي أبطال أوروبا
عربي ودولي: الهند تهاجم باكستان بالصواريخ
مجتمع مدني: أسباب الأورام القاتلة والوقاية منها
عربي ودولي: مجزرة جديدة بحق النازحين في غزة
فنون ومنوعات: محمد رمضان إلى المحاكمة
أخبار: إعلان صرف معاشات مايو في صنعاء
عربي ودولي: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة
اقتصاد: الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين
عربي ودولي: إسقاط طائرة صهيونية مسيرة
أخبار: حصيلة ضحايا العدوان على 3 محافظات
أخبار: صنعاء: العدوان الصهيوني لن يمر دون عقاب
أخبار: المؤتمر وحلفاؤه يدينون العدوان الصهيوني ويؤكدون حق اليمن في الرد
عربي ودولي: إيران تدين العدوان الصهيوني على اليمن
أخبار: عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 52615
أخبار: حصيلة لضحايا العدوان على الحديدة
أخبار: أمطار غزيرة ورياح وبَرَد.. إحذروا السيول
رياضة: نوتنغهام يكتفي بالتعادل أمام بالاس
رياضة: جيرونا يبتعد عن الهبوط بنقاط مايوركا
رياضة: ميلان يلقب الطاولة على جنوى
أخبار: توضيح من شركة النفط.. هذا ما جاء فيه
أخبار: حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025