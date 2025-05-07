المؤتمرنت -

اليمن يستهدف "رامون" و"ترومان"

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية، استهدفت مطار "رامون" وهدفا حيويا للعدو الصهيوني، وحاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى مطار "رامون" التابع للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين، فيما استهدفت الثانية هدفا حيويا للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع "يافا" وذلك انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني.



وأكدت أنه وفي إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا وردا على جرائمه بحق أبناء شعبنا العزيز، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بصاروخ باليستي وعدد من الطائرات المسيرة.



وأشارت القوات المسلحة إلى أن العملية أسفرت عن إفشال هجوم جوي كان العدو الأمريكي يحضر لتنفيذه على بلدنا، وسقوط طائرة أمريكية إف 18 بسبب حالة الإرباك والذعر التي أصابت العدو أثناء عملية الاستهداف، وهروب حاملة الطائرات "ترومان" إلى أقصى شمالي البحر الأحمر.



وذكر البيان أن هذه العملية نفذت قبل إعلان العدو الأمريكي وقف عدوانه على بلدنا.. مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في تنفيذ ضربات قاسية وموجعة للعدو الأمريكي في حال عودته للعدوان على بلدنا.



وأكد أن شعبنا اليمني في موقف الحق يجاهد في سبيل الله ويؤدي واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتجاه كافة شعوب وبلدان الأمة العربية والإسلامية رفضا للخضوع والخنوع ولن يتراجع أو يستسلم مهما كانت التداعيات.



وطمأن شعبنا المؤمن المجاهد بأن القوات المسلحة تمتلك من القدرات العسكرية ما يجعلها بالتوكل على الله قادرة على الرد المناسب على العدوان الإسرائيلي.. مؤكدا الاستمرار في حظر حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وحظر الملاحة الجوية على مطار اللد.



وجددت القوات المسلحة التأكيد على استمرار عملياتها حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.