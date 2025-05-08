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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة إلى غزيرة، على العديد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة

أمطار وسيول.. تحذير هـام من الأرصاد

المؤتمرنت -
أمطار وسيول.. تحذير هـام من الأرصاد
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة إلى غزيرة، على العديد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصل حد الغزارة يرافقها هطول حبات البرد أحياناً على كلٍ من تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة وغرب صنعاء.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، ذمار، الضالع، البيضاء، مرتفعات لحج، أبين وشبوة.

وأشار المركز إلى أجواء مغبرة تشهدها العديد من محافظات الجمهورية حيث سجلت محطات الرصد الجوي رؤية أفقية في كل من صنعاء، عدن، الغيظة، عمران وحجة خمسة آلاف متر، وفي سيئون ستة آلاف متر.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في ريمة: 58.8ملم، السدة. إب: 43.6، رصابة. ذمار: 12.7، المعافر. تعز: 8.3، المحويت: 7.3، حجة: 4.0، ذي ناعم. البيضاء: 2.4، الضالع: 2.2 ملم.

وهطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة خارج نطاق المحطات على أجزاء من محافظات عمران، سقطرى، مرتفعات لحج، أبين، شبوة وسهل تهامة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول، ومن الصواعق الرعدية.

كما حذر سائقي المركبات من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة وهطول الأمطار وخاصة على الطرقات الجبلية.








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