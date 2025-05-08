الخميس, 08-مايو-2025 الساعة: 09:40 م - آخر تحديث: 08:23 م (23: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الصَّارُوخُ الْيَمَانِيُّ الْعَظِيمُ الذي زَلْزَلَ الكيان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أغلق العدو الإسرائيلي، اليوم، ثلاث مدارس تابعة لـ"الأونروا"، في القدس الشرقية المحتلة

الاحتلال يغلق مدارس للأونروا في القدس

المؤتمرنت -
الاحتلال يغلق مدارس للأونروا في القدس
أغلق العدو الإسرائيلي، اليوم، ثلاث مدارس تابعة لـ"الأونروا"، في القدس الشرقية المحتلة، بعد ثلاثة أشهر على حظره لعمليات الوكالة في الأراضي المحتلة.

وقامت قوات الاحتلال بطرد الطلاب في ثلاث مدارس، اثنتين للإناث وثالثة للذكور، وقد عُلّق على جدار مدرسة واحدة، على الأقل، قرار إغلاق ورد فيه أنها تعمل في القدس «بشكل غير قانوني ودون ترخيص».

ونص أمر الإغلاق على أنه «اعتباراً من 8 أيار 2025، يحظر على كل مدير، عضو هيئة تدريسية أو ولي أمر، التواجد أو العمل في المدرسة أو المشاركة في فعاليات تعليمية فيها».

وأوضح مدير شؤون «الأونروا» في الضفة، رونالد فريدريك، أن «قوات الأمن الإسرائيلية المدججة بالسلاح، قامت بالتعاون مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم وبلدية القدس، بمحاصرة المدارس الثلاث لوكالة الأونروا في شعفاط واقتحامها بالقوة بنية تنفيذ أمر الإغلاق».

وأشار فريدريك، في تصريحات صحفية، إلى أن «ذلك تم خلال تواجد أكثر من 550 تلميذاً تراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماً ومعلموهم في المدارس»، واصفاً الخطوة بأنها «انتهاك خطير لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة»، إضافة إلى أنها «تجربة صادمة للأطفال الصغار الذين يواجهون خطر فقدان حقهم في التعليم بشكل فوري».

من جهته، قال المفوض العام لـ«الأونروا»، فيليب لازاريني، عبر «إكس»، إن «إغلاق السلطات الإسرائيلية مدارس للفلسطينيين تديرها الوكالة في القدس الشرقية المحتلّة، هو اعتداء على الأطفال».

وفي السياق نفسه، طعن «المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل» (عدالة)، في القرار، لافتاً إلى أن أوامر الإغلاق «تفتقد السند القانوني وأصدرت بانعدام صلاحية»، واصفاً المدارس المشمولة بقرارات الإغلاق بـ«مُؤسّسات تعليمية عريقة ذات أسبقية على السلطة المُحتلة شرقي القدس».

حماس: خطوة إجرامية في حرب شاملة
من جهتها، اعتبرت حركة "حماس" أن «هذه الخطوة الإجرامية تأتي في سياق الحرب الشاملة التي يشنّها الاحتلال على الوجود والهوية الفلسطينية»، مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها، وكافة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية، بـ«التحرّك العاجل والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية، والضغط من أجل إعادة فتح المدارس، وضمان عودة أكثر من 800 طفل وطفلة فلسطينيين إلى مقاعد الدراسة».

يذكر أن العدو كان قد حظر، منذ ثلاثة أشهر، عمليات «الأونروا» في الأراضي المحتلة، الأمر الذي صعّب عليها تقديم خدماتها في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني شخص من أزمة إنسانية مستفحلة، إضافة إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل كذلك.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: طلاق بالأردن.. والسبب راغب علامة!
اقتصاد: ارتفاع المؤشرات اليابانية
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 43 فلسطينياً من الضفة
رياضة: باريس يهزم أرسنال ويتأهل لملاقاة إنتر
أخبار: مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة
أخبار: اليمن يستهدف "رامون" و"ترومان"
أخبار: صنعاء تطالب بلجنة تحقيق دولية
أخبار: السياني: العمل جار لإعادة مطار صنعاء
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
فنون ومنوعات: سرقة 5000 نملة كينية!
أخبار: تفقد سير العمل في ميناء الحديدة
أخبار: صنعاء تعلن صرف نصف راتب
عربي ودولي: 213 صحفياً فلسطينياً استشهدوا في غزة
قضايا وآراء: الصَّارُوخُ الْيَمَانِيُّ الْعَظِيمُ الذي زَلْزَلَ الكيان
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة
أخبار: 57 شهيداً وجريحاً في صنعاء وعمران
أخبار: رياح وأمطار وبَرَد.. احذروا تدني الرؤية
رياضة: الإنتر إلى نهائي أبطال أوروبا
عربي ودولي: الهند تهاجم باكستان بالصواريخ
أخبار: اتفاق وقف إطلاق النار بين صنعاء وواشنطن
مجتمع مدني: أسباب الأورام القاتلة والوقاية منها
أخبار: الطيران: القصف لن يثنينا عن واجبنا الوطني
عربي ودولي: مجزرة جديدة بحق النازحين في غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025