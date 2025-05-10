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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء حارة في الصحارى والسهول الساحلية والسواحل، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية خلال الـ24 ساعة المقبلة

استعدوا للحر.. وابتعدوا عن أشعة الشمس

المؤتمرنت -
استعدوا للحر.. وابتعدوا عن أشعة الشمس
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء حارة في الصحارى والسهول الساحلية والسواحل، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء حارة في الصحارى والسهول الساحلية، حارة ورطبة في السواحل وتتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 35 - 41 درجة مئوية.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية.

وهطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية أمطار رعدية متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من محافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، صنعاء، المحويت، حجة وصعدة.

ونبه المركز المواطنين من الأجواء الحارة في الصحارى والسهول الساحلية ومن الأجواء الحارة والرطبة في السواحل ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وبالإكثار من شرب السوائل.

كما نبه من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.








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