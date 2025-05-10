المؤتمرنت -

اتفاق هندي - باكستاني لوقف إطلاق النار

أعلنت الهند وباكستان، اليوم السبت التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، عقب محادثات، جرت بوساطة أمريكية، لإنهاء الصراع المسلح بين البلدين.



وقالت الخارجية الهندية أن وقف إطلاق النار مع باكستان سيبدأ اعتبارا من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي اليوم .



من جانبه أكد زير الخارجية الباكستاني إن البلدين اتفقا على وقف إطلاق النار "بأثر فوري"، مضيفا أن هذا ليس اتفاقا جزئيا بل هو تفاهم كامل لوقف إطلاق النار بين البلدين .



وأشار إلى أنه جرى تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين الهند وباكستان.



وجاء الإعلان في يوم تزايدت فيه المخاوف من احتمال استخدام الترسانات النووية للدولتين، إذ قال الجيش الباكستاني إن أعلى هيئة عسكرية ومدنية تشرف على أسلحته النووية ستعقد اجتماعا.



لكن وزير الدفاع الباكستاني قال في وقت لاحق إنه لم يتحدد موعد لعقد مثل هذا الاجتماع، في حين ارتفع عدد القتلى على جانبي الحدود إلى 66 قتيلا.