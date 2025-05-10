المؤتمرنت -

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ حمود البحري

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حمود قاسم حسين البحري، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى شقيق الفقيد الشيخ ناجي قاسم حسين البحري، عضو اللجنة الدائمة، وأبناءه الشيخ صقر وإبراهيم وعمار حمود قاسم البحري، بمناقب الراحل ومواقفه الوطنية ودوره في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة، إضافة إلى مساهمته الفاعلة في العمل التنظيمي، وسعية في الإصلاح بين الناس وحل قضاياهم ومشاكلهم.



وعبر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأبناء الفقيد وأسرته وآل البحري كافة في مديرية يريم محافظة إب بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".