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أخبار
المؤتمر نت - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإعلان وقف إطلاق النار بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند

الخارجية ترحب بإعلان وقف النار بين باكستان والهند

المؤتمرنت -
الخارجية ترحب بإعلان وقف النار بين باكستان والهند
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإعلان وقف إطلاق النار بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند الذي أعلن اليوم.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان، هذا الإعلان خطوة مهمة باتجاه عودة الأمن والاستقرار إلى البلدين الجارين.

وأكدت ضرورة حل المنازعات بالطرق السلمية واحترام مبدأ حسن الجوار.

وثمنت وزارة الخارجية الجهود التي بذلت للتوسط بين باكستان والهند من جانب عدد من الدول العربية والإسلامية.
وأعربت عن الأمل في أن تشهد الفترة القادمة تضافر للجهود الرامية لتحقيق السلام في المنطقة ولاسيما إنهاء العدوان والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني الغاصب.








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