المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 52829

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52 ألفاً و829 شهيداً، 119 ألفاً و554 مصاباً، منذ 7 أكتوبر 2023.



وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بأن من بين الحصيلة 2720 شهيدا، و7513 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.



ولفتت الوزارة إلى أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 19 شهيدا، بينهم شهيد تم انتشاله، و81 إصابة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



من جهة أخرى، حذرت وزارة الصحة من النقص الحاد في الأرصدة الدوائية على إثر استمرار الحصار.

وقال الوزارة في بيان لها، إن%43 من الأدوية الأساسية رصيدها صفر بزيادة 6% مقارنة بالشهر الماضي. وأن %64 من المستهلكات الطبية رصيدها صفر.



ولفتت إلى أن أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة تعمل وفق أرصدة مستنزفة مع تزايد الإصابات الحرجة، مشيرة إلى أن مرضى الفشل الكلوي والأورام وأمراض الدم والقلب والأمراض غير السارية الأكثر تضرراً من الأزمة.