المؤتمرنت -

1500 غزي فقدوا البصر بسبب العدوان

فقد حوالى 1500 فلسطينياً في غزة البصر جراء العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع، فيما يواجه 4000 آخرون خطر فقدانه في ظلّ نقص الأدوية والتجهيزات الطبية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن "القطاع الصحي يشهد عجزاً خطيراً في المستهلكات والأجهزة الطبية الخاصة بجراحات العيون"، محذرة من أن ذلك "سيتسبب في انهيار شبه كامل للخدمات الجراحية، خاصة لأمراض الشبكية واعتلال الشبكية الناتج عن السكري والنزيف الداخلي".



وأضافت، في بيان، أن "مستشفى العيون لا يمتلك حالياً سوى ثلاثة مقصات جراحية مستهلكة تُستخدم بشكل متكرر، ما يضاعف المخاطر على حياة المرضى ويمنع إنقاذهم"، مبينةً أن "العديد من إصابات العيون الناجمة عن الانفجارات تحتاج إلى مواد طبية مثل الهيلون والخيوط الدقيقة، وهي على وشك النفاد الكامل".



كما نبهت الوزارة إلى أن "مستشفى العيون على وشك إعلان فقدان القدرة على تقديم أي خدمات جراحية، ما لم يتم التدخل الفوري والعاجل من الجهات المعنية والمنظمات الدولية".



الضرر في غزة "لا رجعة فيه"

بدورها، أشارت وكالة "الأونروا" إلى مرور "أكثر من تسعة أسابيع على حصار غزة، حيث تمنع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية والطبية والتجارية".



ولفتت، في منشور عبر "أكس"، إلى أنه "كلما طال أمد هذا الحصار، ازداد الضرر الذي لا رجعة فيه على حياة عدد لا يُحصى من الناس»، مؤكدةً في الوقت نفسه أنها تملك «الشاحنات الجاهزة للدخول إلى القطاع، وفرقها مستعدة لتوسيع نطاق عمليات التسليم".