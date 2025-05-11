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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنه سيتم إطلاق سراح مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر

حماس: سيتم إطلاق سراح عيدان ألكسندر

المؤتمرنت -
حماس: سيتم إطلاق سراح عيدان ألكسندر
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنه سيتم إطلاق سراح مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، وذلك إثر اتصالات أجرتها الحركة مع الإدارة الأميركية خلال الأيام الماضية.

وقالت الحركة في بيان إنه في إطار الجهود التي يبذلها الإخوة الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أبدت الحركة إيجابية عالية، وإن قرار إطلاق سراح عيدان ألكسندر، يأتي ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة.

وأكدت حماس استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار.








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