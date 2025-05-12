المؤتمرنت -

تحذير عاجل من شركة النفط في صنعاء

دعت شركة النفط اليمنية، مساء الأحد، المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الشائعات، والاعتماد فقط على المعلومات الصادرة عبر المواقع الرسمية للشركة.



وحثت الشركة جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ في حال مخالفة أي محطة للقوانين النافذة كالإغلاق لافتعال أزمة، أو رفع الأسعار الرسمية، أو الامتناع عن تعبئة الوقود، وذلك عبر الرقم المجاني: 8001700 او على رقم الواتساب 782200930.



وكانت شركة النفط قد أعلنت في وقت سابق، الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لإعادة تأهيل منصات التعبئة بميناء رأس عيسى النفطي، بعد أن تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة القصف الجوي المتكرر من قبل العدوان الأمريكي.



وأشارت إلى استئناف عمليات الضخ لمادتي البنزين والديزل من السفن إلى الناقلات البترولية وهي في طريقها إلى مختلف المحافظات الحُرة.



وطمأنت شركة النفط الشعب اليمني الصامد بأن المواد البترولية كافية لفترة كبيرة، وسيتم تزويد كافة المحطات.