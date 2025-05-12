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المؤتمر نت - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 52 ألفا و862 شهيدا، و119 ألفا و648 مصابا

52862 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

المؤتمرنت -
52862 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 52 ألفا و862 شهيدا، و119 ألفا و648 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بأن من بين الحصيلة 2,749 شهيدا، و7,607 إصابات منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 33 شهيدا، بينهم 29 شهيدا جديدا، و4 شهداء تم انتشالهم، و94 إصابة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جهة أخرى أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانا حول الأوضاع الصعبة داخل المستشفيات على إثر استمرار الحصار المطبق.

وقالت الوزارة، إن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ تعمل بمعدات وأدوات طبية مستهلكة وأصناف مهمة غير متوفرة، مشيرة إلى أن تلك الأقسام بحاجة عاجلة إلى أجهزة الأشعة المتنقلة وأجهزة التخدير وأجهزة طبية تساعد الطواقم الطبية في التدخلات الطارئة للجرحى.

وذكرت الوزارة أن جراحات تخصصية كالعظام والأوعية الدموية والعيون والجراحة العامة لا يتوفر لها أرصدة من الآلات الجراحية وصواني العمليات.

وأكدت أن أقسام المبيت تعاني من عجز كبير في الأسرة الطبية والأدوات المساعدة وعدم توفر أماكن مبيت للجرحى والمرضى.

وحذرت الوزارة من أن إجراءات مكافحة العدوى مهددة جراء نقص أدوات النظافة كالكلور المركز وأنزيمات الغسيل والملح الخشن البلوري.

وشددت على أن النقص الحاد في الأجهزة الطبية واللوازم العامة يزيد من مضاعفة الأزمة المركبة التي تعاني منها المستشفيات وتعيق عمل الفرق الطبية.








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