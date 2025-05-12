المؤتمرنت -

الذكاء الاصطناعي يتسبب بأزمة عائلية

في حادثة أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في اليونان، تقدمت امرأة بطلب الطلاق من زوجها بعد أن استعانت بتطبيق ذكاء اصطناعي لتحليل “فنجان القهوة” الذي شربه زوجها، مدعية أن البرنامج كشف لها عن علاقة عاطفية لزوجها مع امرأة أخرى.



وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فإن الزوجة بدأت تشك في سلوك زوجها بسبب تأخره المتكرر عن العودة إلى المنزل. ورغم أن الزوج برر غيابه بتراكمات العمل، إلا أن الزوجة قررت اللجوء إلى وسيلة غير تقليدية. فقد صنعت له قهوة يونانية، شبيهة بالقهوة التركية، وبعد أن انتهى من شربها التقطت صورة لبقايا القهوة داخل الفنجان، وأرسلتها إلى تطبيق يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل “تضاريس” الفنجان، في محاكاة لقراءة الطالع.



النتيجة التي حصلت عليها المرأة كانت صادمة: “زوجك على علاقة بامرأة تصغرك سناً، ويبدأ اسمها بحرف E، وعلاقته بها تهدد استقرار حياتكما الأسرية”. وعلى الرغم من أن الزوج تعامل مع الموقف بسخرية وضحك، معتبرًا أنه مجرد تسلية بريئة، فإن الزوجة لم تتردد في طلب الطلاق، بل وطردته من المنزل، معلنة أمام أطفالها أن العلاقة الزوجية التي دامت 12 عاماً قد وصلت إلى نهايتها.



في اليوم التالي، أوكلت الزوجة محاميًا لرفع دعوى الطلاق، إلا أن الأخير أوضح لها أن ما استندت إليه لا يُعتد به قانونياً، فـ”قراءة الفنجان” باستخدام الذكاء الاصطناعي لا تصلح كدليل إثبات في المحاكم.



ورغم محاولات متكررة من الزوج وأطفاله وأقارب العائلة لإصلاح ما حدث، تصر الزوجة على موقفها، رافضة أي مساعٍ للصلح أو التراجع عن القرار.