المؤتمرنت -

الراعي يشيد بجهود وزارة الخارجية

التقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اليوم، وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر.



وفي اللقاء استمع رئيس المجلس من وزير الخارجية إلى إيضاح حول جهود الوزارة ودورها في التواصل الخارجي مع الهيئات والمنظمات الأممية المعنية وفقاً لمتطلبات المرحلة التي تمر بها اليمن في ظل التطورات ومستجدات الأحداث على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية.



وفي اللقاء أكد رئيس المجلس على أهمية تعزيز الدور الدبلوماسي لإيضاح حقيقة ما يجري وإيصال مظلومية اليمن إلى المحافل الدولية.. مشدداً على أهمية العمل على تعزيز العلاقات والتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وفق الأسس الدستورية والقانون اليمني.



وأشاد بالجهود التي تبذلها الوزارة في مخاطبة الهيئات والمنظمات المعنية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.. حاثا على مضاعفة الجهود بما يواكب حجم الانتصارات اليمنية في مواجهة الاعتداءات الخارجية.



وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية الحضور الدبلوماسي الفاعل والقوي فيما يتعلق بالتواصل الخارجي وايضاح عدالة القضية اليمنية للعالم، والاستمرار في فضح جرائم العدوان الأمريكي الصهيوني بحق الشعب اليمني وتدمير مقدراته، والاستهداف المباشر للمدنيين والأعيان المدنية باعتبارها جرائم حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم، وتتطلب التعاون والتنسيق وبذل المزيد من الجهود لمتابعتها في المحافل الدولية.



وحث على تكثيف وتعزيز عملية التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية والحقوقية وفقاً للأطر المؤسسية الفاعلة في مجال العدالة وحقوق الإنسان بشأن ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة وتحميلهم تبعات الآثار المباشرة للعدوان على مقدرات الشعب اليمني.



وجدد اللقاء التأكيد على ثبات الموقف اليمني الداعم والمساند للقضية الفلسطينية حتى إيقاف العدوان وإنهاء الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للسكان في غزة.



من جانبه ثمن وزير الخارجية والمغتربين، اهتمام رئيس مجلس النواب ودعمه لجهود الوزارة فيما يتعلق بتعزيز الدور السياسي والدبلوماسي الفاعل للجمهورية اليمنية في متابعة الملف اليمني في المحافل الدولية.. لافتا إلى أهمية ما يقوم به المجلس من توجيه رسائل ومخاطبات للبرلمانات والاتحادات البرلمانية والآثار الإيجابية المترتبة على ذلك.