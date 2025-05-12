المؤتمرنت -

تفقد أعمال الترميم بمطار صنعاء الدولي

اطّلع وزيرا الخارجية والمغتربين جمال عامر، والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، وأمين عام رئاسة الجمهورية حسن شرف الدين، اليوم، على سير أعمال الصيانة والترميم الجارية في مطار صنعاء الدولي، عقب الاستهداف الذي تعرض له من قبل العدوان الإسرائيلي.



وتفقد عامر وقحيم وشرف الدين ومعهم نائب وزير النقل والأشغال - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد يحيى السياني، مدرج إقلاع وهبوط الطائرات وصالات المسافرين، والطائرات المتضررة واستمعوا إلى شرح من مدير المطار خالد الشايف حول ما تم إنجازه من قبل الفرق الفنية والهندسية في أعمال الترميم.. مبينا أن الأعمال تشمل صيانة المدرج والمرسى وصالتي التشريفات وصالات الركاب.



وأوضح الشايف أن نسبة الإنجاز في بعض المرافق بلغت مراحل متقدمة، بفضل الجهود المتواصلة للفرق المتخصصة التي تعمل على مدار الساعة بهدف إعادة تشغيل المطار.



وخلال الزيارة أشاد وزير الخارجية والمغتربين بالدور المهم الذي تقوم به وزارة النقل والأشغال والجهات التابعة لها من أجل إعادة تشغيل المطار لتخفيف من معاناة المواطنين وبالأخص المرضى والطلاب والمغتربين اليمنيين.



وأكد أن العدوان الصهيوني على الأعيان المدنية ومنها مطار صنعاء الدولي يعد جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية شيكاغو 1944 بشأن الطيران المدني وقرارات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).



وأوضح أن وزارة الخارجية والمغتربين، تقوم بحملات دبلوماسية لفضح جرائم العدوان الصهيوني.



بدوره، أكد وزير النقل والأشغال العامة أن الوزارة ماضية في تطوير قطاع النقل بمختلف مجالاته، رغم محاولات العدوان تعطيل البنية التحتية الحيوية.



وقال: "كوادرنا الهندسية والفنية تعمل ليلاً ونهاراً لإعادة الجاهزية التشغيلية للمطار، وسيُعلن قريباً عن استقبال الرحلة العالقة في الأردن، كخطوة أولى نحو استئناف الحركة الجوية تدريجياً".



من جهته، نوه أمين عام رئاسة الجمهورية بالوتيرة العالية لتنفيذ أعمال الترميم.. مشيداً بالجهود الاستثنائية التي تبذل لإعادة الجاهزية التشغيلية للمطار.



وأكد أن ما تحقق في فترة وجيزة يعكس روح المسؤولية، والحرص على إيصال رسالة صمود من قلب مطار صنعاء إلى العالم.