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أخبار
المؤتمر نت - مطار صنعاء جاهز لاستقبال الرحلات

مطار صنعاء جاهز لاستقبال الرحلات

المؤتمرنت -
مطار صنعاء جاهز لاستقبال الرحلات
تفقد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، ومعه نائبه الأول العلامة محمد مفتاح اليوم، التجهيزات النهائية لاستعادة نشاط مطار صنعاء الدولي، واستقبال الرحلات المدنية ابتداء من يوم غد الأربعاء.

واطلع الرهوي ومفتاح على الأعمال المنجزة من قبل الفرق الفنية والهندسية في تجهيز صالات المغادرين والقادمين والتشريفات، والمدرج الرئيسي للمطار والمرسى، وذلك بعد تعرض المطار للاستهداف من قبل العدو الإسرائيلي، فضلا عن الاطلاع على الطائرات المتضررة نتيجة العدوان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في تصريح إعلامي أن المطار أصبح جاهزا بصورة كاملة للقيام بوظائفه المعتادة مع استيفاء كافة مقومات الأمن والسلامة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.

وأشاد بجهود وزارة النقل والأشغال العامة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ومطار صنعاء الدولي، والمؤسسة العامة للطرق، لترميم وصيانة المطار واستعادة جاهزيته التشغيلية على هذا النحو السريع.

وقال" رسالة الشعب اليمني للإمبريالية الصهيونية أنه مهما دمرتم من منشآت فإننا قادرون على إعادة بنائها وتعميرها بأفضل مما كانت عليه".

وأفاد الرهوي بأن العدوان الصهيوني مهما كان حجمه أو نوعه فلن يثني اليمن قيادة وحكومة وشعبا عن موقفه الثبات الديني والأخلاقي تجاه الأشقاء في قطاع غرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية لأبناء القطاع.. معبرا عن الثقة بأن وعد الله بالنصر على المعتدين آت لا محالة.

من جانبه نوه النائب الأول لرئيس الوزراء، بالجهود التي بذلت من قبل الفنيين والمهندسين لصيانة وترميم مطار صنعاء، الذي أصبح جاهزا لاستقبال‎ الرحلات من مختلف النواحي الإجرائية والأمنية والفنية ووفقا للمعايير الدولية المعتمدة.

وعبر عن الشكر للجميع على الدقة في أعمال الصيانة والترميم للمطار والمدرج والمرسى.. آملا استعادة الرحلات الجوية من وإلى مطار عمان بالأردن الشقيق بعد استعادة الجاهزية الكاملة للمطار ومعاودة نقل المسافرين والمرضى من وإلى المطار.

وقال " تأمل الحكومة بدء تفويج حجاج بيت الله الحرام عبر مطار صنعاء وذلك على ضوء الخطة والإجراءات المعتمدة".

بدوره اعتبر وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، زيارة رئيس مجلس الوزراء ونائبه لمطار صنعاء، إعلانا رسميا بافتتاح المطار بعد إعادة جاهزيته لاستقبال الرحلات.

وعبر عن الشكر لجميع العاملين من الهيئة العامة للطيران المدني والمهندسين ومؤسسة الطرق ومطار صنعاء الدولي على الجهود المبذولة لصيانة وترميم وتجهيز المطار من كافة الجوانب لاستقبال الرحلات والتي ستصل أولى هذه الرحلات يوم غد.

وأشار الوزير قحيم، إلى أن الحكومة بهذا الإنجاز وعلى هذا النحو العاجل، يؤكد أنها حكومة تغيير وبناء قولا وعملا.








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