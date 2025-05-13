المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

وضع الطب المخبري في اليمن بنظر مختصين

يشهد الطب التشخيصي في اليمن تطوراً ملحوظاً خاصة مجال المختبرات، نتيجة مواكبة التطورات والتقنية الحديثة التي تعمل على توفير الوقت والجهد وتقدم خدمة ونتائج ايجابية ذات جودة عالية.



ذلك ما جاء في هذا الاستطلاع على لسان عدد من المشاركين في المؤتمر الخامس للطب المخبري المقام حالياً في العاصمة صنعاء خلال الفترة 13 - 15 مايو الجاري.



في البداية تحدث مدير مختبرات العولقي التخصصية الدكتور سامي الدبعي (مشارك رسمي)، أن مشاركة مختبرات العولقي امتداد لمشاركتها وتفاعلها مع المؤتمرات والفعاليات العلمية، وكل ما من شأنه تطوير الخدمة في اليمن، خاصة أن المؤتمرات العلمية التي يشارك فيها مختصين من المختبرات سواء اكاديميين او طلاب تناقش أحدث ما توصل إليه العلم في مجال المختبرات، وهو ما يعود بالفائدة على الكادر وتقديم خدمة ذات جودة عالية.



وقال الدبعي أن مختبرات العولقي تحرص دائماً على توفير أحدث الاجهزة وأفضل المحاليل التي تضمن نتائج تشخيصية دقيقة، وفق أحدث معايير الجودة وتوفر أفضل الكوادر المشهود لها الكفاءة العلمية والعملية، وهو ما جعل مختبرات العولقي في هذا الحضور الكبير في مجال المختبرات في اليمن، وتحضى بثقة العملاء سواء كانوا جهات أو أشخاص.



من جانبه، أشار مدير مختبرات صحتك الدكتور رياض الحمادي الى حصول مختبرات صحتك على المركز الأول وبنسبة 100% في الجودة الخارجية، ليس على مستوى اليمن فقط بل من الافضل على مستوى العالم، وذلك وفق شركة اسبانية معنية بتقييم الأداء الخارجي.



وقال إن مختبرات صحتك تقدم خدمة تشخيصية مخبرية ذات جودة عالية، لامتلاكها أحدث الاجهزة والمستلزمات المخبرية وكذا المحاليل والكادر المخبري المؤهل، منوها الى تطور الطب المخبري في اليمن إلا أن ذلك بحاجة الى تعزيز هذا التقدم والتطور حتى نصل الى خدمة مكتملة تماما وذات جودة عالية.



من جهته أوضح د. م. سفيان غالب المطحني مندوب مؤسسة ابو نور الدين للأدوية والمستلزمات الطبية، أن المؤتمر الخامس للطب المخبري والمعرض المصاحب له، تظاهرة طيبة، كونها تجمع الكثير من اختصاصي الطب المخبري والشركات التي تقدم أفضل وأحدث ما لديها من أجهزة ومستلزمات، بالإضافة الى الفعاليات العلمية بهدف تطوير المهنة والارتقاء بها.



وبين أن مؤسسة ابو نور الدين توفر أفضل وأحدث الاجهزة الطبية وفي مقدمتها جهاز سنايبي كواحد من أكثر الاجهزة تقدماً حول العالم، حيث تعمل الاجهزة الفحوصات بشكل آلي ونتائجها دقيقة وتحضى بثقة جميع العملاء، لما تقدمه من خدمة راقية ودقيقة في الطب المخبري.