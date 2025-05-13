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لبوزة يعزي محمد الحاج بوفاة والدته

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ محمد أحمد الحاج عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، في وفـاة والـدته الفاضلة.



وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته للأستاذ محمد الحاج وباقي أفراد الأسرة وكافة آل الحاج بمديرية كتاف محافظة صعدة في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم كل أهلها وذويها الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون،،