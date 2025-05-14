المؤتمرنت -

توقعات بأجواء حارة وأمطار متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء حارة في الصحارى والسواحل والسهول الساحلية، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء حارة وجافة في الصحارى والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 37 - 43 درجة مئوية.



بينما تكون الأجواء حارة ورطبة في السواحل، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36-39 درجة مئوية والرطوبة النسبية بين 75 ـ 85 %.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، صعدة، سقطرى، الضالع، مرتفعات لحج وأبين وغرب صنعاء وعمران.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في المعافر. تعز: 3.8ملم، إب: 2.6 ملم.



ونبه المواطنين في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة ونصح بعدم التعرض المباشرة لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وبالإكثار من شرب السوائل.



كما نبه من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.