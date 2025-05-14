المؤتمرنت -

الرهوي يشيد بجهود وزارة الزراعة

أشاد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، بالمشاريع والبرامج والجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، في مجال التنمية الزراعية بوجه عام وإنتاج القمح والحبوب بوجه خاص.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم المؤسسة العامة للتنمية وإنتاج الحبوب ولقائه وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، والمدير التنفيذي للمؤسسة المهندس صلاح المشرقي، حيث جرى الوقوف على أنشطة الوزارة والمؤسسة في مجال زراعة الحبوب وأهم البرامج التي تقدمها الوزارة في هذا المجال الحيوي، ومنها برنامج تنمية الحبوب.



وتم خلال الزيارة التطرق إلى أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الحبوب والبقوليات والزراعة بشكل عام، وأبرز المهام المقرر تنفيذها في إطار خطة الوزارة لما بقي من العام الهجري الحالي والخطوط العريضة لمشروع خطة العام 1447هـ.



حيث أوضح الوزير الرباعي، أن الخطة القادمة تركز على الإشراف والمتابعة الفنية الميدانية المصاحبة وتوفير مدخلات إنتاج بجودة عالية وأسعار مناسبة، إلى جانب توفير الخدمات الفنية والميكنة في إطار برنامج إدارة فاتورة الاستيراد.. مبينا أنه تم خلال الموسم الجاري زيادة مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للقمح في محافظة الجوف من سبعة آلاف هكتار إلى 12 ألف هكتار مع تحقيق زيادة في الإنتاجية بواقع ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في الموسم السابق.



واستعرض الأسس والمعايير العلمية لبناء السياسات الزراعية والسمكية بما يسهم في تحقيق الاكتفاء وبناء اقتصاد قوي.