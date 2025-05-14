المؤتمرنت -

صاروخ "جدام" في مطار صنعاء

قام فريق الطوارئ بالمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، باستخراج صاروخ من نوع GBU-31(V)1B (Mk-84) JDAM غير منفجر من مطار صنعاء الدولي.



وأوضح المركز في بيان صادر عنه، أن الأعمال التي قام بها الفريق بدعم من بعثة الصليب الأحمر الدولي شملت تأمين محيط المطار.. مبينا أن الصاروخ الذي تم استخراجه يعد من ذخائر الهجوم المباشر وتصنعه شركة "بوينغ" الأمريكية ويمكنه استهداف وقتل الكائنات الحية في نطاق يزيد على 300 متر.



وأشار إلى أن الصاروخ تتسبب في إحداث حفرة بعرض 15 مترا وعمق 11 مترا في مدرج المطار.. لافتا إلى أن هذه الصواريخ استخدمت من قبل دول تحالف العدوان خلال العشر السنوات الماضية في 10 محافظات يمنية، واستخدمه الكيان الإسرائيلي في استهداف مطار صنعاء.



وذكر أن أحكام المواد 48 و50 و51 و52 و57 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وكذا القواعد العرفية 1 و14 و15 من القانون الدولي الإنساني تنص على التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتحظر الهجمات العشوائية ضد السكان والأعيان المدنية، كما تنص على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر المدني.