المؤتمرنت -

استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء

استأنف مطار صنعاء الدولي اليوم، الرحلات الجوية المدنية بعد توقف دام عدة أيام نتيجة تعرضه لعدوان إسرائيلي.



وأوضح نائب وزير النقل والأشغال- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد يحيى السياني، أن المطار استعاد جاهزيته التشغيلية والفنية الكاملة لاستقبال الرحلات المدنية، وفقاً لمتطلبات ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).



وأكد وصول ومغادرة عشر رحلات إنسانية تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وتقديم كافة الخدمات الأرضية والملاحية المعمول بها في المطارات الدولية لتلك الرحلات.



وأشار إلى أن مطار صنعاء الدولي والخطوط الجوية اليمنية أنجزا جميع الإجراءات الفنية والتشغيلية المطلوبة، ولم يتبقَ سوى استكمال إجراءات الجانب الأردني لإصدار التصاريح اللازمة.



وقال السياني "يجري حالياً تنسيق مكثف بين الخطوط الجوية اليمنية والجهات المختصة في الأردن، بهدف استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف الرحلات المدنية بشكل منتظم، ومن المتوقع استئنافها خلال الساعات المقبلة فور انتهاء الجانب الأردني من الترتيبات المطلوبة."



ولفت إلى أنه تم استكمال تجهيز البنية التحتية الفنية والهندسية بالمطار، بما في ذلك صيانة وتجهيز مدرج الإقلاع والهبوط، وتركيب الأنظمة التشغيلية في صالات المغادرة والوصول، ونقاط الجوازات والتفتيش والتعقيم، بما يضمن انسيابية حركة المسافرين وسلامتهم.