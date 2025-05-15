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المؤتمر نت - ارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 216 صحفياً

216 صحفياً استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
216 صحفياً استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبر
ارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 216 صحفياً.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان اليوم: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع إلى 216، بعد استشهاد الصحفي حسن سمور، الذي يعمل مذيعاً ومقدم برامج في إذاعة صوت الأقصى".

وأوضح أن جيش الاحتلال "اغتال سمور بقصف استهدفه مع أفراد عائلته شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وأدان المكتب الحكومي استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي، للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعياً الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم بإدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

وتتعمد قوات الاحتلال خلال عدوانها على غزة استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، حيث أصابت ما يقرب من 400 صحفي، واعتقلت 40 آخرين، ودمرت غالبية مقرات المؤسسات المحلية والدولية العاملة في القطاع، كما أجبرت كافة الإذاعات المحلية على الإغلاق بسبب التهجير والنزوح وعدم توفر مقومات العمل الصحفي خاصة الكهرباء والإنترنت.








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