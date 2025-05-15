المؤتمرنت -

توقعات الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً صحواً وعائماً جزئياً في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أن يكون الطقس صحواً أثناء الليل والصباح الباكر، بينما يكون صحواً إلى غائم جزئياً نهاراً مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، ذمار، الضالع، ريمة، المحويت، حجة، مرتفعات لحج وأبين وغرب صنعاء وعمران.



وفي المناطق الساحلية يحتمل أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً حاراً ورطباً، كما يتوقع هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى وأجزاء من سواحل المهرة وحضرموت، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة حيث تتراوح سرعتها بين 12- 22 عقدة.



من المحتمل أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية صحواً، حاراً وجافاً حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37ـ 43 درجة مئوية نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والغبار.



ونبه المركز المواطنين في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، وبالإكثار من شرب السوائل.



كما نبه من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.