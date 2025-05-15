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أخبار
المؤتمر نت - الشريف يعزي بوفاة الشيخ عضابي

الشريف يعزي بوفاة الشيخ صادق علي عضابي

المؤتمرنت -
الشريف يعزي بوفاة الشيخ صادق علي عضابي
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ بشار صادق علي عضابي، في وفاة والده الشيخ صادق علي عضابي عضو المجلس المحلي عضو الهيئة الإدارية بمديرية اسلم بمحافظة حجة.

وفي برقية العزاء، عبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته للشيخ بشار وإخوانه وكافة أفراد الأسرة في هذا المصاب الأليم .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”..








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