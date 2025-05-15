المؤتمرنت -

أقوى من الأدوية.. إليكم أطعمة ومشروبات تخفيض ضغط الدم

كشفت دراسة حديثة من جامعة «ساري» البريطانية، نُشرت في «المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية»، عن أن بعض الأطعمة اليومية التي نستهلكها دون كثير من التفكير، قد يكون لها تأثير يشبه الأدوية في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.



تركّزت الدراسة على مركّبات طبيعية تُعرف باسم «فلافان 3 أولز (Flavan 3 ols)»، وهي موجودة في الشاي، والشوكولاته الداكنة، والتفاح، والعنب. وبعد تحليل بيانات من 145 تجربة سريرية عشوائية، وجد الباحثون أن استهلاك هذه المركبات بانتظام ارتبط بانخفاض ملحوظ في ضغط الدم وتحسّن في وظيفة الأوعية الدموية، وفق ما نقله موقع «إيرث».



المثير في النتائج أن تأثير هذه المركبات اقترب أحياناً من تأثير بعض الأدوية الخافضة للضغط؛ مما يفتح الباب أمام اعتمادها بوصفها جزءاً من نظام غذائي داعم للصحة القلبية، خصوصاً لدى من يعانون من ارتفاع ضغط الدم.



لكن الدراسة لا تدعو لاستبدال الشوكولاته أو الشاي بالدواء، بل يؤكد البروفسور كريستيان هايس، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن هذه النتائج «مشجعة لأولئك الذين يبحثون عن طرق سهلة وفعالة لتحسين صحتهم القلبية عبر تغييرات غذائية ممتعة، ولكن دون أن تكون بديلاً للعلاج الطبي».



وأضاف هايس أن إدخال كميات معتدلة من الشاي والشوكولاته الداكنة والتفاح في النظام الغذائي اليومي قد يوفر كميات مفيدة من مركّبات «فلافان 3 أولز»، «شرط الاعتدال؛ فالإفراط قد يُفقد هذه الأطعمة فائدتها المرجوة».



الدراسة لم تقتصر على قياس ضغط الدم فقط، بل درست أيضاً تأثير هذه المركّبات على بطانة الأوعية الدموية التي تلعب دوراً حيوياً في تدفق الدم. وقد تبيّن أنها تساعد في تقويتها، حتى لدى الأشخاص الذين لم يلاحظوا انخفاضاً في ضغطهم.



ورغم أن هذه النتائج واعدة، فإن الباحثين يؤكدون أن الباب ما زال مفتوحاً لمزيد من الدراسات لفهم الجرعة المثالية، وتأثير هذه المركبات على فئات صحية مختلفة، وإمكان اعتمادها يوماً ما ضمن التوصيات الصحية العامة.



في النهاية، قد لا تكون الشوكولاته أو الشاي علاجاً سحرياً، لكنهما بالتأكيد أكثر من مجرد متعة مؤقتة.*وكالات

