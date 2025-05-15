المؤتمرنت -

114 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى 114 شهيداً.



وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إلى استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون بجروح، اليوم، في مجزرة ارتكبتها طائرات الاحتلال على مصلى وعيادة طبية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، بينهم 11 طفلا وامرأة، لافتة إلى إصابة آخرين بجروح في غارة للاحتلال استهدفت عيادة طبية بمنطقة الفاخوري، فيما استشهد مواطن آخر في قصف الاحتلال منطقة السكة شرق المخيم.



وأضافت أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون في قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدينة حمد شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما استشهد شقيقان جراء قصف الاحتلال مجموعة من الأشخاص بحي التفاح شرقي مدينة غزة.



إلى ذلك، استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي منزلا شرق مدينة خان يونس، واستشهد آخر في قصف من مسيرة للاحتلال على بلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة، ومواطن آخر متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام في بلدة القرارة.



وكانت آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع تشير إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ أكثر من 19 شهرا إلى 53 ألفا وعشرة شهداء، و119 ألفا و998 مصابا.