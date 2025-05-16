المؤتمرنت -

شهيد و9 جرحى في العدوان الصهيوني على الحديدة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة استشهاد واصابة 10 مواطنين جراء العدوان الصهيوني على محافظة الحديدة.



وأكدت الوزارة في بيان، إستشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين إثر العدوان الصهيوني على ميناء الصليف فيما أصيب ستة مواطنين في ميناء الحديدة فى حصيلة غير نهائية.



وأدانت الوزارة بأشد العبارات، العدوان، الإسرائيلي، السافر على اليمن واستهداف منشآت حيوية ومرافق مدنية وبنى تحتية.. معتبرة ذلك، جريمة حرب مكتملة الأركان تنتهك كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.