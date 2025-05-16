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أخبار
المؤتمر نت - صنعاء: العدوان على الموانئ سيقابل برد مؤلم

صنعاء: العدوان على الموانئ سيقابل برد مؤلم

المؤتمرنت -
صنعاء: العدوان على الموانئ سيقابل برد مؤلم
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العدوان الصهيوني المتكرر على الموانئ اليمنية، سيقابل برد مؤلم.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن العدوان الصهيوني، يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة اليمن ولميثاق الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

واعتبرت الوزارة تكرار استهداف الموانئ اليمنية، دليلًا على فشل الكيان الصهيوني الذريع في تحقيق أهدافه في اليمن ومحاولة للبحث عن تحقيق إنجازات وهمية بعد أن تحطمت صورته أمام الجميع.

واستنكر البيان صمت المجتمع الدولي المطبق إزاء العدوان الصهيوني على اليمن، مشيراً إلى ان ذلك شجعه على الاستمرار في تدمير مقدرات الشعب اليمني.

ودعت وزارة الخارجية القمة العربية التي ستلتئم غداً في بغداد إلى الخروج بموقف عربي قوي يساند الشعب الفلسطيني الذي ترتكب بحقه أبشع جرائم الإبادة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ.

وجددت التأكيد على استمرار الجمهورية اليمنية في موقفها المساند لغزة بما في ذلك من خلال حظر الملاحة البحرية والجوية للكيان الصهيوني الغاصب حتى إنهاء عدوانه وحصاره المفروض على غزة.








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