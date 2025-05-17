المؤتمرنت -

استمرار هطول الأمطار والأجواء الحارة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار والأجواء الحارة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة وأرخبيل سقطرى.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات الضالع، لحج، أبين وشبوة والسواحل الشرقية والجنوبية وساحل تعز والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وأشار المركز إلى أن الأجواء قد تكون حارة وجافة في الصحارى والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 37 - 43 درجة مئوية.



وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في سقطرى: 2.8ملم، تعز: 0.6ملم.



وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة خارج نطاق المحطات على أجزاء من محافظات سقطرى، لحج وإب وأجزاء من السواحل الشرقية.



ونبه المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.



كما نبه المواطنين في الصحارى والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والجافة ونصح بعدم التعرض المباشرة لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.