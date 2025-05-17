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المؤتمر نت - استأنف مطار صنعاء الدولي اليوم رحلاته المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية عقب توقف دام عشرة أيام، نتيجة تعرضه لعدوان إسرائيلي سافر

مطار صنعاء: وصول ومغادرة 282 مسافراً

المؤتمرنت -
مطار صنعاء: وصول ومغادرة 282 مسافراً
استأنف مطار صنعاء الدولي اليوم رحلاته المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية عقب توقف دام عشرة أيام، نتيجة تعرضه لعدوان إسرائيلي سافر.

حيث عادت أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية "طائرة من طراز إيرباص 320" قادمة من مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، على متنها 138 مسافرا، وغادرت نفس الطائرة مطار صنعاء الدولي وعلى متنها نحو 144 مسافراً باتجاه العاصمة الأردنية عمّان.

واعتبر نائب وزير النقل والأشغال العامة - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، يحيى السياني، استئناف الرحلات الجوية رسالة بصمود وثبات اليمن في وجه العدوان الغاشم.

وأكد أن المطار يعمل بكامل طاقته الفنية والتشغيلية، ويوفر الخدمات الملاحية والأرضية وفق المعايير الدولية المعتمدة من منظمة "الإيكاو".

وأشار السياني إلى أن المسافرين القادمين والمغادرين خضعوا للإجراءات والترتيبات المعتادة في صالات الوصول والمغادرة بشكل سلس وانسيابي والمعمول بها في المطار الدولية .. مؤكدا أن مطار صنعاء الدولي جاهز لاستقبال كافة الرحلات المدنية في أي وقت.

من جهته، اعتبر القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، خليل جحاف، وصول أول رحلة إلى مطار صنعاء خطوة مهمة في كسر الحصار الجوي المتواصل .. لافتاً إلى أن "رحلتين يوميتين ستسيران من وإلى المطار خلال الأيام المقبلة".

بدوره، أكد مدير مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، أن كوادر المطار الفنية جاهزة للعمل بكفاءة عالية، وأن جميع أنظمة التشغيل تعمل وفق معايير السلامة والأمان المعتمدة دولياً.

فيما عبّر عدد من المسافرين والقادمين عبر مطار صنعاء الدولي عن ارتياحهم لإتمام سفرهم وعودتهم إلى أرض الوطن عبر هذا المطار الحيوي الذي يقدم خدمات إنسانية بشكل مهني ومعاملة راقية من قبل العاملين في مطار صنعاء.








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