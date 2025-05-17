المؤتمرنت -

الرهوي: الوحدة اليمنية مصدر للقوة والاستقرار

أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن وحدة الإنسان اليمني هي الحاضرة دوما برغم المشاريع العدائية الاستعمارية التي سعت في الماضي وتسعى اليوم من أجل تقسيم الوطن بتواطؤ من أصحاب المشاريع المناطقية.



وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه -السبت- وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي، إلى أن الوحدة هي مصدر للقوة والكرامة والاستقرار والبناء، ودونها التشرذم والاقتتال وعدم الاستقرار.



وناقش اللقاء الأنشطة والفعاليات الثقافية التي ستُقام من قِبَل وزارة الثقافة والسياحة بمناسبة العيد الـ 35 للجمهورية اليمنية 22 مايو، بأبعادها الوطنية والسياسية والإنسانية، في ظل ما يمر يتعرض له الوطن من عدوان واحتلال لجزء من أرضه.



ونوَّه الرهوي، إلى أهمية تسليط الضوء خلال هذه الفعاليات على جرائم المحتل السعودي الإماراتي في المحافظات والمناطق والجزر المحتلة، وسياسة التجويع وتدمير مقومات الحياة اليومية للمواطنين فيها.



وتطرَّق إلى المسئولية الواقعة على عاتق حكومة التغيير والبناء تجاه أبناء الوطن في عموم المحافظات بما في ذلك المحتلة منها.. لافتاً إلى أهمية إبراز دور الوحدة اليمنية الحيوي في الاستقرار والتنمية والبناء على المستوى الوطني.