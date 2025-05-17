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أخبار
المؤتمر نت - تدشين اختبارات المعاهد بصنعاء والمحافظات

تدشين اختبارات المعاهد التقنية والمهنية بصنعاء والمحافظات

المؤتمرنت -
تدشين اختبارات المعاهد التقنية والمهنية بصنعاء والمحافظات
دشن وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، اليوم، الاختبارات الوزارية النهائية النظرية لطلاب وطالبات المعاهد التقنية والمهنية بأمانة العاصمة والمحافظات للعام الدراسي 1446هـ.

ويؤدي الاختبارات، خمسة الاف و245 طالباً وطالبة من 65 معهداً حكومياً وأهلياً في 11 محافظة، موزعين على 23 مركزاً اختبارياً بأمانة العاصمة والمحافظات، منهم ألف و557 طالبة

وتشمل الاختبارات 70 تخصصا في المجالات الطبية والهندسية والصناعية والتقنية والمهنية والزراعية والتجارية بإجمالي 279 مادة نظرية، فيما تجري الامتحانات في ثلاثة مستويات تشمل دبلوم تقني بقوام أربعة الآف و118 طالباً وطالبة، وثانوية مهنية بقوام 369 طالباً، ودبلوم مهني، بقوام 758 طالباً.

واطلع الوزير الصعدي على سير الاختبارات في المعهد اليمني-الصيني للعلوم التطبيقية والمركز الاختباري بمعهد أروى التجاري للبنات ومستوى الانضباط في قاعات الاختبارات والجهود المبذولة في توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات بما يمكنهم من تأدية الاختبارات بكل سهولة ويسر.

واستمعوا إلى شرح من عميد المعهد مسؤول المركز الاختباري بالمعهد الصيني عبد ربه الطلوع، ومسؤولة المركز الاختباري بمعهد أروى التجاري نجوى الربع، حول سير الاختبارات وآليات اعتماد نماذج الامتحانات وتوزيع الطلاب على القاعات واللجان وفق الخطة الوزارية المعتمدة لذلك.

وأشاد الوزير الصعدي بكل الجهود التي ساهمت قي إعداد وتنفيذ الامتحانات، وإنجاح العملية التدريبية في المعاهد الفنية والمهنية، معربا عن أمله في أن يشهد القادم تطورا نوعيا في قطاع التعليم الفني سواء من ناحية تحديث وتطوير المناهج أو توفير المواد الخام اللازمة للعملية التعليمية أو زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الفني والمهني.

إلى ذلك أطلع نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس على سير الاختبارات النهائية النظرية في المركز الاختباري بمعهد بغداد التقني والصناعي.

وتعرف الدكتور الدعيس ومعه القائم بأعمال وكيل قطاع المناهج والتوجيه وتخطيط التعليم حميد غثاية ومديرا الاختبارات بقطاع التعليم الفني وليد الحداء، والنظم والمعلومات عصام العفيري، وعدد من مسئولي الوزارة على سير الاختبارات.. مستمعين إلى شرح من عميد المعهد عبدالرزاق قيس والمختصين حول سير الامتحانات وآليات اعتماد النماذج الاختبارية وتوزيع الطلاب على القاعات واللجان وفق الخطة المعتمدة.

ونوه نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي بجاهزية المراكز والالتزام بالخطة الوزارية المعدة من قبل اللجنة العليا للاختبارات، مثمناً جهود كافة العاملين في المعاهد الفنية والمهنية من أعضاء هيئة تدريس وملاحظين ومشرفين في أمانة العاصمة وبقية المحافظات، ودورهم في استمرار العملية التدريبية في المعاهد التقنية والمهنية وتوفير بيئة ملائمة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم بأجواء هادئة ومنظمة.

وأكد حرص الوزارة على دعم العملية الاختبارية وتحمل المسؤولية في إنجاح الاختبارات الوزارية للمعاهد الفنية والمهنية باعتبارها مسؤولية وطنية لمواجهة تحديات العدوان وافشال مخططاته الرامية إلى إيقاف العملية التعليمة والتدريبية.








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