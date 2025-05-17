المؤتمرنت -

استعدّوا لحرّ شديد.. فلكي يمني يحذّر

حذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي من تقلبات جوية حادة وموجة حرّ شديدة ستضرب اليمن خلال الأيام المقبلة.



وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك "تشير التوقعات الى تأثر اليمن نسبيا بموجة الحر خلال الايام القادمة، حيث متوقع أن يبدأ الارتفاع التدريجي لدرجة الحرارة خلال الأيام القادمة خصوصا من منتصف الاسبوع (يوم الثلاثاء 20 مايو 2025)".



وتوقع الشوافي ارتفاع كبير في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع اللاحق وحتى نهايته، مشيراً إلى أن الارتفاع سيكون ملحوظاً بدرجات الحرارة في معظم المناطق اليمنية، وبدرجة رئيسية الصحاري الداخلية ومعظم الهضاب الشرقية وكذلك السهول والمناطق الساحلية بشكل عام (شرقية - جنوبية -غربية) وبدرجة رئيسية السواحل الشرقية خصوصا الغيضة والمناطق حولها.



ولفت الفلكي اليمني إلى أن معظم المناطق اليمنية الأخرى ستشهد ارتفاعاً نسبياً في درجات الحرارة، داعياً المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة موجة الحر المتوقعة، ومتابعة نشرات الطقس.