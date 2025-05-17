الإثنين, 19-مايو-2025 الساعة: 08:48 ص - آخر تحديث: 02:32 ص (32: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
صاروخ فرط صوتي يمني في الذكرى الـ77 ليوم نكبة فلسطين تدك مطار المجرم بن غوريون
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، اليوم، عن استئناف الرحلات الجوية المجدولة من وإلى مطار صنعاء الدولي

مطار صنعاء يستقبل ويودع 575 مسافراً

المؤتمرنت -
مطار صنعاء يستقبل ويودع 575 مسافراً
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، اليوم، عن استئناف الرحلات الجوية المجدولة من وإلى مطار صنعاء الدولي، عقب استكمال أعمال إعادة الجاهزية الفنية والتشغيلية للمطار، التي جاءت إثر تعرضه لأكثر من 30 غارة مباشرة شنها طيران العدو الإسرائيلي عصر يوم الثلاثاء السادس من شهر مايو الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الغارات أسفرت عن دمار واسع طال مرافق حيوية داخل المطار، شملت الطائرات المدنية، صالات الركاب، منشآت خدمية، ومرافق تشغيلية، إلى جانب المدرجين الرئيسي والفرعي، في انتهاك صارخ لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944م) وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأشار البيان إلى أن الفرق الفنية والهندسية باشرت، منذ اللحظات الأولى، تنفيذ خطة طوارئ عاجلة لإعادة تأهيل ما تضرر، تحت إشراف مباشر من وزير النقل والأشغال العامة وقيادة الهيئة، ووفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وقد نُفذت الأعمال على مدار الساعة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان استيفاء كافة اشتراطات السلامة الفنية والأمنية لحركة الطيران المدني.

وأكد أن أنه تم اليوم تسيير أربع رحلات جوية بين مطار صنعاء الدولي ومطار الملكة علياء الدولي في الأردن، بواقع رحلتي مغادرة ورحلتي وصول، نقلت 575 مسافراً، كما سبق ذلك بيومين تسيير عشر رحلات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، في مؤشر عملي على اكتمال الجاهزية الفنية والتشغيلية للمطار.

واعتبر البيان استئناف الرحلات أكثر من مجرد إنجاز فني، بل يعبر عن إرادة الصمود الوطني في وجه الاستهداف الممنهج، وأن مطار صنعاء لم يعد مجرد مرفق خدمي، بل أصبح رمزا من رموز الثبات اليمني.

وجددت هيئة الطيران المدني التزامها بأداء دورها الوطني والمهني والإنساني، وضمان استمرارية الرحلات الإنسانية، والتخفيف من معاناة المواطنين في الداخل والخارج، مع التأكيد على ثقتها بكفاءة كوادرها الوطنية وقدرتها على تجاوز آثار الاستهداف ومواصلة العمل بعزم لا يلين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة يسقط في "ليلة الفرح"!
ثقافة: تكريم البروفيسور صالح حميد
عربي ودولي: 25 قتيلاً في عواصف عنيفة بأمريكا
رياضة: أرسنال يحسم وصافة البريميرليغ
رياضة: ألكاراز يحطّم حلم سينر ويتوج بلقب روما
محافظات: توزيع أدوية لـ58 مرفقاً صحياً في تعز
عربي ودولي: مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة
قضايا وآراء: الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
فنون ومنوعات: امرأة تعيش مع جثة ابنها المحنطة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 53339
رياضة: أتالانتا يحقق فوزاً مثيراً على جنوى
رياضة: كريستال بالاس بطلاً لكأس إنجلترا
أخبار: استعدّوا لحرّ شديد.. فلكي يمني يحذّر
محافظات: تدشين مخيم مجاني للعيون في البيضاء
أخبار: الرهوي يوجه بتوفير احتياجات المستشفيات
فنون ومنوعات: جورج وسوف ينفي الشائعات: أنا بخير!
رياضة: ريال مدريد يضم مدافع بورنموث
علوم وتقنية: العيش بهذه الأماكن يُقلّل الرغبة في التدخين
عربي ودولي: إيطاليا توجه رسالة لاذعة لإسرائيل
أخبار: تدشين اختبارات المعاهد بصنعاء والمحافظات
أخبار: الرهوي: الوحدة اليمنية مصدر للقوة والاستقرار
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 53272
أخبار: مطار صنعاء: وصول ومغادرة 282 مسافراً
أخبار: استمرار هطول الأمطار والأجواء الحارة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025