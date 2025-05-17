المؤتمرنت -

مطار صنعاء يستقبل ويودع 575 مسافراً

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، اليوم، عن استئناف الرحلات الجوية المجدولة من وإلى مطار صنعاء الدولي، عقب استكمال أعمال إعادة الجاهزية الفنية والتشغيلية للمطار، التي جاءت إثر تعرضه لأكثر من 30 غارة مباشرة شنها طيران العدو الإسرائيلي عصر يوم الثلاثاء السادس من شهر مايو الجاري.



وأوضحت الهيئة في بيان، أن الغارات أسفرت عن دمار واسع طال مرافق حيوية داخل المطار، شملت الطائرات المدنية، صالات الركاب، منشآت خدمية، ومرافق تشغيلية، إلى جانب المدرجين الرئيسي والفرعي، في انتهاك صارخ لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944م) وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.



وأشار البيان إلى أن الفرق الفنية والهندسية باشرت، منذ اللحظات الأولى، تنفيذ خطة طوارئ عاجلة لإعادة تأهيل ما تضرر، تحت إشراف مباشر من وزير النقل والأشغال العامة وقيادة الهيئة، ووفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وقد نُفذت الأعمال على مدار الساعة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان استيفاء كافة اشتراطات السلامة الفنية والأمنية لحركة الطيران المدني.



وأكد أن أنه تم اليوم تسيير أربع رحلات جوية بين مطار صنعاء الدولي ومطار الملكة علياء الدولي في الأردن، بواقع رحلتي مغادرة ورحلتي وصول، نقلت 575 مسافراً، كما سبق ذلك بيومين تسيير عشر رحلات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، في مؤشر عملي على اكتمال الجاهزية الفنية والتشغيلية للمطار.



واعتبر البيان استئناف الرحلات أكثر من مجرد إنجاز فني، بل يعبر عن إرادة الصمود الوطني في وجه الاستهداف الممنهج، وأن مطار صنعاء لم يعد مجرد مرفق خدمي، بل أصبح رمزا من رموز الثبات اليمني.



وجددت هيئة الطيران المدني التزامها بأداء دورها الوطني والمهني والإنساني، وضمان استمرارية الرحلات الإنسانية، والتخفيف من معاناة المواطنين في الداخل والخارج، مع التأكيد على ثقتها بكفاءة كوادرها الوطنية وقدرتها على تجاوز آثار الاستهداف ومواصلة العمل بعزم لا يلين.