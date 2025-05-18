المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار متفرقة وطقساً حاراً

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وطقساً حاراً في الصحارى والمناطق والسهول الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على مناطق من محافظات تعز، إب، مرتفعات لحج وأبين وشبوة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المحويت، غرب ذمار، ريمة، الضالع، غرب حضرموت، جنوب المهرة وسقطرى.



وحسب المركز، قد يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً في الصحارى والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 36 - 41 درجة مئوية.



في حين قد يكون الطقس حاراً ورطباً في المناطق الساحلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34- 37 درجة مئوية .



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطة الرصد الجوي في المعافر- تعز: 7.6ملم، وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة خارج نطاق المحطات على أجزاء من محافظات المهرة، سقطرى، أبين، لحج، إب، غرب حضرموت.



ونبه المركز المواطنين من التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، حاثاً على الاحتماء من العواصف الرعدية.



كما نبه من الطقس الحار والشديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول الساحلية والحار الرطب في المناطق الساحلية، ونصح بعدم التعرض المباشرة لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.