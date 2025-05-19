المؤتمرنت -

لهذه الأسباب: جنود صهاينة يرفضون القتال في غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن أن عدد من الجنود في جيش العدو الإسرائيلي رفضوا دخول قطاع غزة للقتال.



وقالت هيئة البث الرسمية التابعة للعدو الإسرائيلي، إن 11 جنديا إسرائيليا رفضوا دخول قطاع غزة للقتال بسبب "الإرهاق الشديد" الذين يعانون منه، وباتوا مهددين بالزج بهم في السجن.



وأضافت: "في الأيام الأخيرة، طلب 11 جنديا من لواء مشاة من قائد الكتيبة عدم الدخول إلى غزة، وذلك بسبب الإرهاق الشديد الذي يعانون منه منذ بدء المناورات البرية".



وهدد قائد الكتيبة الجنود بالسجن لمدة 20 يوماً لرفضهم تنفيذ الأوامر، وفق المصدر ذاته.



وبحسب الهيئة، قال الجنود في رسالة لقادتهم: "بعد 17 جولة دخول إلى غزة، مررنا بعدد هائل من الأحداث العملياتية، قاتلنا لأشهر طويلة، وفقدنا أصدقاءنا".



وهذه ليست الحالة الأولى التي يرفض فيها جنود في جيش العدو الإسرائيلي دخول غزة، بل سبقتها حالات عديدة، آخرها كان في أغسطس الماضي، حين طلب نحو 20 مقاتلاً من لواء مشاة آخر من قادتهم عدم المشاركة في القتال بالقطاع، وفق هيئة البث.



وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو الاسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، جريمة إبادة جماعية وحصار مطبق على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 173 ألف شهيداً وجريحاً من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

