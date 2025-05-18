المؤتمرنت -

الدفاع المدني بغزة: مئات العوائل مسحت من السجل

أكد الدفاع المدني في غزة، أن مئات العوائل مسحت من السجل المدني بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.



وقال الرائد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، إن أكثر من 200 مفقود لا يزالون تحت أنقاض المنازل التي قصفتها قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن الاحتلال يستهدف مباشرة المنازل المأهولة بالسكان حيث يسعى للقضاء على مقومات الحياة في قطاع غزة، بالقصف وبإخراج المنظومة الصحية عن الخدمة.



كما أكد أن كثيرا من الأسر لا تزال تحت الأنقاض، لأن فرق الإنقاذ عاجزة عن انتشالهم بسبب غياب المعدات والإمكانيات اللازمة، مشيرا إلى أن هناك آلاف الشهداء تحت الأنقاض.



ووصف المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، ما يجري في القطاع بالأمر الكارثي، لافتا إلى أن منظومة الخدمات منهارة بشكل كامل على مستوى الدفاع المدني وعلى مستوى الصحة في ظل إغلاق كل المنافذ وفي ظل المجاعة وشح الإمكانيات.



يشار إلى أن قصف الاحتلال المكثف على القطاع المحاصر، أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، وتسبب بكارثة إنسانية وصحية وبيئية غير مسبوقة في ظل تدمير شبه كلي للبنية التحتية.



ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت نحو 174 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.