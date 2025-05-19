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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على مناطق في عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة

تحذير من أمطار وأجواء شديدة الحرارة

المؤتمرنت -
تحذير من أمطار وأجواء شديدة الحرارة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على مناطق في عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن من المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على مناطق من محافظات إب، تعز، الضالع ومرتفعات لحج وأبين، كما قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، ريمة وشبوة.

وحسب المركز من المحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 - 41 درجة مئوية، وفي المناطق الساحلية بين 34- 37 درجة مئوية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في تعز (المعافر): 13.2ملم، صنعاء (جحانة): 0.2، وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة خارج نطاق المحطات على أجزاء من محافظات صعدة، المحويت، ريمة، إب، حضرموت وأرخبيل سقطرى.

ونبه المركز المواطنين من التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما نبه من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية ونصح بعدم التعرض المباشرة لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.








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