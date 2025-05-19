المؤتمرنت -

500 شهيد ومصاب بغزة خلال 24 ساعة

وصل 136 شهيداً و364 مصاباً إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان في 18 مارس 2025 إلى 3340 شهيداً و9357 مصابا، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 53 ألفاً و475 شهيداً و121 ألفاً و398 مصاباً.



ولفتت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.