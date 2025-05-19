المؤتمرنت -

بن حبتور يتسلم درع "فلسطين قضية الأمة المركزية"

تسلم عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، درع المؤتمر الثالث "فلسطين قضية الأمة المركزية" الذي عقد بصنعاء أواخر شهر رمضان 1446هـ.



جرى ذلك لدى لقائه اليوم، رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للمؤتمر أحمد غالب الرهوي، الذي سلمه الدرع ومعه رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور عبدالرحيم الحمران ونائبه الدكتور أحمد العرامي، ومساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء عضو اللجنة العليا طه السفياني تقديرا لدوره في إنجاح المؤتمر.



وعبر الدكتور بن حبتور، عن الشكر والتقدير لرئيس اللجنة العليا وكافة أعضائها واللجان الفرعية.. معربا عن اعتزازه بهذا الدرع الذي يتصل بتظاهرة علمية محلية وعربية ودولية نوعية.



وأشار إلى الأهمية الكبيرة للمؤتمر في نصرة القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة من أهم مراحلها التحررية منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" المباركة.. منوها بالمشاركة الخارجية النوعية المباشرة وغير المباشرة التي حظي بها المؤتمر العلمي في موسمه الثالث، وحجم النجاح الذي حققه على كافة المستويات.