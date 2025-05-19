المؤتمرنت -

قادة أوروبيون يدينون جرائم إسرائيل في غزة

أدان عدد من القادة الأوروبيين، اليوم الإثنين، الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة الفلسطيني.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة غير مقبول، مطالبة بوصول المساعدات إلى المدنيين فورًا.



وشددت لاين، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة على الإطلاق، وفق وكالة صفا الفلسطينية للأنباء.



وطالبت بوضع نهاية للأزمة الإنسانية في غزة فورًا، وعدم استخدام الطعام سلاحًا سياسيًا.



من جهته، دعا الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، "إسرائيل" إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وأكد الرئيس الفنلندي، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن التهجير القسري للسكان جريمة حرب، ولا يمكن أن يكون جزءًا من أي حل.



بدوره، قال رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، إن ما يحدث في غزة قطاع غير مقبول.



وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو الاسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، جريمة إبادة جماعية وحصار مطبق على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 174 ألف شهيداً وجريحاً من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

